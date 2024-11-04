Майк Тайсон прокомментировал вирусный ролик, где он целует Хасбика

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Боксёр Майк Тайсон прокомментировал вирусный ролик с его участием и Хасбиком признавшись, что тогда он думал, что это ребёнок.

Фото: YouTube канал SPORT365 FIGHTING by Скриншот видео YouTube канала SPORT365 FIGHTING, PDM

Дело в том, что во время одного из подкастов Тайсон поднял Хасбика на руки, начал щекотать его и даже поцеловал. тот фрагмент завирусился в сети и вызвал много вопросов у пользователей.

В интервью YouTube-каналу All the smoke fight боксёр признался, что при первой встрече с Магомедовым он не знал, что тот взрослый человек.

"Я притворялся, что играю с ним. Так я обычно веду себя с детьми. Я обнимал его и держал на руках. А ему, оказывается, сколько? 26 лет?" — сказал Тайсон.

Хасбулла Магомедов - российский блогер, который из-за генетической особенности имеет детский облик и рост менее 100 см.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.



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