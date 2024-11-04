Сергей Минаев анонсировал запуск нового печатного издания

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Сергей Минаев анонсировал запуск нового печатного издания "Чтиво". Он выступит основателем и главным редактором, в команду войдут экс-журналисты Esquire и команда YouTube-канала "Минаев Live".

Фото: YouTube канал Сама Меньшова by Скриншот видео YouTube канала Сама Меньшова, PDM

Журнал будет выходить раз в два месяца. Минаев сообщил, что издание будет рассказывать о важных исторических процессах и их влиянии на современную жизнь. В первом номере будут представлены колумнисты из Esquire и новые авторы.

Темой первого номера станет история шоу, от античного театра до концертов Тейлор Свифт. Анонсированы интервью с Сергеем Жуковым и Евгением Цыгановым.

Первый номер выйдет в декабре тиражом 40 тысяч экземпляров. Предварительно заказать его можно будет на Ozon с 4 ноября.

Уточнения

Esquire — международный ежемесячный журнал, основанный в 1933 году в США.



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