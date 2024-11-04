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Клава Кока опубликовала фото в слезах после расставания с Александром Повериным

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, опубликовала в личном блоге "плачущее" селфи и призналась, что её переполняют эмоции. Поклонники обратили внимание, что артистка тяжело переживает расставание с Александром Повериным, который стал победителем шоу "Сердце Клавы" 22 октября.

Клава Кока опубликовала фото в слезах после расставания с Александром Повериным
Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Клава Кока рассказала, что она сама стала инициатором разрыва. Александр Поверин, в свою очередь, заверил, что решение было обоюдным. Он подчеркнул, что не собирается использовать этот тяжёлый момент для пиара.

Несмотря на то, что Клава Кока заявила о дружеских отношениях с бывшим возлюбленным, в блоге она дала понять, что переживает непростой период в эмоциональной сфере.

"Вернулась. Накрыло", — написала артистка.

Клава Кока заверила, что сейчас её поддерживают близкие друзья. Чтобы поднять настроение девушке, блогерша Юлия Гаврилина и продюсер лейбла Black Star Пашу прислали ей роскошные букеты цветов.

Ранее старшие наследники Александра Градского нашли способ лишить вдову артиста наследства.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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