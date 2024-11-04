Старшие дети Градского придумали новый способ лишить вдову артиста многомиллионного наследства

Старшие дети покойного музыканта Александра Градского в судебном порядке пытаются доказать, что его молодая вдова Марина Коташенко, несмотря на наличие двоих общих детей, не имеет права на наследство.
Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Даниила и Марии, в интервью NEWS. RU сообщил, что в настоящее время рассматривается ещё пять-шесть дел, связанных с разделом имущества.
"В суде находятся порядка пяти-шести дел. Это и вопрос о разделе имущества, и признание незаконной наследницей вдовы Градского Марины, и некоторые другие моменты", — пояснил правозащитник.
Он отметил, что композитор женился на Марине Коташенко всего за месяц до своей смерти, и взрослые наследники убеждены, что мужчина сделал это под давлением молодой жены. Они также настаивают на том, что в последнее время Градский жил отдельно от возлюбленной — она якобы находилась с детьми в доме в Подмосковье, а мэтр — в столичной квартире с сиделкой.
Даниил и Мария стремятся добиться признания брака Градского с Коташенко фиктивным. Однако они не упоминают о том, что музыкант и его избранница прожили в неофициальных отношениях 17 лет и воспитывали двоих общих детей.
Ранее Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным.
Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?