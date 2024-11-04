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Старшие дети Градского придумали новый способ лишить вдову артиста многомиллионного наследства

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старшие дети покойного музыканта Александра Градского в судебном порядке пытаются доказать, что его молодая вдова Марина Коташенко, несмотря на наличие двоих общих детей, не имеет права на наследство.

Старшие дети Градского придумали новый способ лишить вдову артиста многомиллионного наследства
Фото: rutube.ru by канал Секреты Умелых Рук, PDM

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Даниила и Марии, в интервью NEWS. RU сообщил, что в настоящее время рассматривается ещё пять-шесть дел, связанных с разделом имущества.

"В суде находятся порядка пяти-шести дел. Это и вопрос о разделе имущества, и признание незаконной наследницей вдовы Градского Марины, и некоторые другие моменты", — пояснил правозащитник.

Он отметил, что композитор женился на Марине Коташенко всего за месяц до своей смерти, и взрослые наследники убеждены, что мужчина сделал это под давлением молодой жены. Они также настаивают на том, что в последнее время Градский жил отдельно от возлюбленной — она якобы находилась с детьми в доме в Подмосковье, а мэтр — в столичной квартире с сиделкой.

Даниил и Мария стремятся добиться признания брака Градского с Коташенко фиктивным. Однако они не упоминают о том, что музыкант и его избранница прожили в неофициальных отношениях 17 лет и воспитывали двоих общих детей.

Ранее Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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