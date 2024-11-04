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Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным после публичного поцелуя

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева в интервью для YouTube-канала "Осторожно: Собчак" призналась, что не состояла в романтических отношениях с блогером Даней Милохиным.

Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным после публичного поцелуя
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

Спортсменка прокомментировала публичный поцелуй с молодым человеком во время участия в телепроекте "Ледниковый период". По её словам, она сделала это не ради пиара.

"Ради внимания — я такая одинокая, свободная, у меня там парня на горизонте даже не было", — высказалась Медведева.

Фигуристка назвала связь с блогером "приколюхой" и подчеркнула, что после поцелуя их ничего не связывало. В настоящее время они не общаются, так как Евгения Медведева не считает Даню Милохина своим человеком.

"Всё равно осталось, что он уехал с проекта. Из-за него пришлось пахать, кинул меня", — заявила спортсменка.

Ранее Ирина Болгар отреагировала на снимок Павла Дурова с возлюбленной.

 

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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