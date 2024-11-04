Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным после публичного поцелуя

Фигуристка Евгения Медведева в интервью для YouTube-канала "Осторожно: Собчак" призналась, что не состояла в романтических отношениях с блогером Даней Милохиным.
Спортсменка прокомментировала публичный поцелуй с молодым человеком во время участия в телепроекте "Ледниковый период". По её словам, она сделала это не ради пиара.
"Ради внимания — я такая одинокая, свободная, у меня там парня на горизонте даже не было", — высказалась Медведева.
Фигуристка назвала связь с блогером "приколюхой" и подчеркнула, что после поцелуя их ничего не связывало. В настоящее время они не общаются, так как Евгения Медведева не считает Даню Милохина своим человеком.
"Всё равно осталось, что он уехал с проекта. Из-за него пришлось пахать, кинул меня", — заявила спортсменка.
Ранее Ирина Болгар отреагировала на снимок Павла Дурова с возлюбленной.
Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
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