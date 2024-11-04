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Ирина Болгар отреагировала на новое фото Павла Дурова с возлюбленной у Эйфелевой башни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, в своём личном блоге прокомментировала недавний снимок бизнесмена с его новой избранницей и поделилась архивными фотографиями.

Ирина Болгар отреагировала на новое фото Павла Дурова с возлюбленной у Эйфелевой башни
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

В своём Telegram-канале нынешняя возлюбленная миллиардера Юлия Вавилова опубликовала фото с Павлом Дуровым, на котором они оба широко улыбаются, а за их спинами видна Эйфелева башня.

"Вот так я понимаю счастливое воскресенье", — написала 24-летняя девушка.

В ответ Ирина Болгар опубликовала архивный снимок с Павлом Дуровым, на котором бизнесмен выглядит мрачным и без улыбки. Она отметила, что именно так выглядели их не постановочные фотографии для себя, а не для публики.

Представители Павла Дурова утверждают, что у бизнесмена не было романтических отношений с Ириной Болгар. Они просто решили завести детей. Однако женщина опровергает эти заявления, демонстрируя их совместные снимки.

Ранее рэпер Natan назвал свою бывшую жену "змеёй".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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