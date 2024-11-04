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Natan назвал змеёй жену, которой изменял на съёмках телепроекта

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) во время съёмок реалити-проекта "Звёзды в джунглях" позволил себе неуважительное высказывание в адрес своей супруги, сравнив её со змеёй.

Natan назвал змеёй жену, которой изменял на съёмках телепроекта
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Артист, который ранее публично изменял своей жене сначала с блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), а затем с певицей Бьянкой (настоящее имя Татьяна Липницкая), позволил себе оскорбить свою возлюбленную в присутствии других участников шоу.

Ведущая проекта Ольга Бузова перед одним из испытаний, в котором необходимо было взаимодействовать со змеями, поинтересовалась у рэпера, не боится ли он их.

"Змей я не боюсь. С одной из них уже 14 лет живу", — ответил Natan.

В конце выпуска состоялась вечеринка по поводу экватора проекта, на которой исполнитель решил спеть вместе с певицей Бьянкой. Тем самым он вызвал ревность у блогерши Лерчек.

Ранее стало известно о доходах Светланы Лободы после её отъезда из России.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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