Natan назвал змеёй жену, которой изменял на съёмках телепроекта

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) во время съёмок реалити-проекта "Звёзды в джунглях" позволил себе неуважительное высказывание в адрес своей супруги, сравнив её со змеёй.
Артист, который ранее публично изменял своей жене сначала с блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), а затем с певицей Бьянкой (настоящее имя Татьяна Липницкая), позволил себе оскорбить свою возлюбленную в присутствии других участников шоу.
Ведущая проекта Ольга Бузова перед одним из испытаний, в котором необходимо было взаимодействовать со змеями, поинтересовалась у рэпера, не боится ли он их.
"Змей я не боюсь. С одной из них уже 14 лет живу", — ответил Natan.
В конце выпуска состоялась вечеринка по поводу экватора проекта, на которой исполнитель решил спеть вместе с певицей Бьянкой. Тем самым он вызвал ревность у блогерши Лерчек.
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Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
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