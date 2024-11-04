Стало известно, как изменились доходы Светланы Лободы после отъезда из России

Украинская певица Светлана Лобода после отъезда из России и прекращении концертной деятельности на территории страны стала стремительно терять заработок. Как пишет Telegram-канал Mash, доходы артистки упали в пять раз.
Сообщается, что исполнительница в 2021 году заплатила со своего ИП налоги на сумму 3,6 млн рублей, так как её годовой заработок составил 500 млн рублей. Реклама в соцсетях принесла Лободе 24 млн рублей.
В тот период гонорары артистки начинались от 5,4 млн рублей, а концертов ежемесячно было около 15. За появление на светском мероприятии она могла получить 4 млн рублей.
Однако в 2024 году Лобода отыграла всего 15 концертов, заработав за каждый 65 тысяч евро. В результате её доходы составили 105 млн рублей.
В России у неё остался в собственности лишь автомобиль марки Mercedes.
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Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).
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