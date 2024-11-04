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Михаил Боярский раскрыл, почему его матери не нравилась Лариса Луппиан

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в программе "Судьба человека" признался, что его мать Екатерина Мелентьева долгое время не принимала невестку Ларису Луппиан.

Михаил Боярский раскрыл, почему его матери не нравилась Лариса Луппиан
Фото: YouTube канал Кир Стомп by Скриншот видео YouTube канала Кир Стомп, PDM

Актёр пояснил, что родительница ревновала его, так как он был маменькиным сыночком. Из-за этого ему пришлось жениться на возлюбленной без согласия матери. Однако даже после свадьбы первое время зарплату он приносил не жене.

По словам Боярского, после их женитьбы родительнице всё же пришлось приглядеться к невестке. Она даже смогла увидеть в ней положительные черты. Так, самый большой комплимент, который она сделала в адрес Луппиан звучал так: "Она фанатичная мать".

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе уже почти тридцать лет. Они воспитали двоих детей — актрису Елизавету Боярскую и депутата Госдумы Сергея Боярского.

Ранее Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Тарасов скрывал от неё доходы.

 

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
 

Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26 января 1953, Ташкент, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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