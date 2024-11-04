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Ставшая матерью в 42 года Сати Казанова рассказала о необычном имени для дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Сати Казанова, которая впервые стала мамой в 42 года, рассказала, что они с мужем выбрали имя для своей долгожданной дочери, ориентируясь на дату и время её рождения.

Ставшая матерью в 42 года Сати Казанова рассказала о необычном имени для дочери
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью StarHit артистка поделилась, что они с итальянцем Стефано Тиоццо изучали расположение планет и накшатр — созвездий в индийской астрономии. Новоиспечённые родители убеждены, что имя ребёнка должно иметь глубокий смысл и соответствовать обстоятельствам, в которых он появился на свет.

"Имя должно стать для малышки счастливой звездой, а не просто красивым сочетанием букв или слов, услышанных в каком-то сериале", — так объясняет свою позицию Сати Казанова.

Певица также призналась, что пока не до конца восстановилась после родов. Однако сейчас её жизнь вращается вокруг сна, кормления и прогулок с дочерью.

Ранее певица МакSим показала свою фигуру после лечения в реабилитационном центре.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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