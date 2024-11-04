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Певица МакSим показала фигуру после лечения в рехабе

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) в личном блоге продемонстрировала фигуру после лечения от алкогольной зависимости. Она опубликовала снимок с отдыха.

Певица МакSим показала фигуру после лечения в рехабе
Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы МакSим в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка отправилась в тёплые края после окончания лечения в реабилитационном центре. Она не стала уточнять, куда именно отправилась, опубликовав снимки в купальнике у бассейна.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру исполнительницы и отметили, что она выглядит как статуэтка. При этом комментаторы посоветовали ей перестать худеть. МакSим никак не отреагировала на восхищённые сообщения фанатов.

Певица МакSим рассказала о проблемах из-за чрезмерного употребления спиртных напитков в прошлом году. Она пояснила, что вынуждена обратиться за помощью к специалистам.

Ранее поклонники заподозрили жену Александра Петрова в беременности.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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