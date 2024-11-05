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Сергей Лазарев объяснил неудачи в личной жизни проклятием Леры Кудрявцевой

1:10
Шоу-бизнес

Российский певец Сергей Лазарев обвинил телеведущую Леру Кудрявцеву в неудачах в личной жизни. Очутившись вместе в жюри «Шоу Аватар», бывшие возлюбленные обменялись колкостями. 

Сергей Лазарев объяснил неудачи в личной жизни проклятием Леры Кудрявцевой
Фото: YouTube канал WeiT Media by Скриншот видео YouTube канала WeiT Media, PDM

"Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал, отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один, ребята? Так она же прокляла всех", — сказал Лазарев.

Кудрявцева, в свою очередь, пригрозила показать зрителям «самые низкие стороны» Сергея заверив, что в реальной жизни её бывший совсем не такой, как на публике.

Лазарев и Кудрявцева были в отношениях с 2008 по 2012 год, оставшись приятелями после расставания и сохранили своеобразный стиль общения, не упуская случая подшутить друг над другом.

Так, в августе Лера назвала Лазарева «дрянью» после того, как он заявил, что она ведет конкурс уже 20 лет. Ведущая запретила исполнителю говорить о её возрасте, после чего тот пошутил, что ей всего 16 лет.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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