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Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына

0:53
Шоу-бизнес

Российская налоговая служба разыскивает Максима Покровского*, его жену и сына с целью взыскания долгов на сумму более 400 тысяч рублей.

Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына
Фото: YouTube канал Будда Гришна by Скриншот видео YouTube канала Будда Гришна, PDM

Семья Покровских уже несколько месяцев не платит по своим счетам, включая налоги. Илья Максимович, сын фронтмена группы "Ногу свело!", должен налоговой 206 192 рубля и 5 тысяч приставам.

Его жена Татьяна имеет долг в размере 44 780 рублей перед налоговой службой. Сам Максим Покровский должен 180 198 рублей за неуплаченные налоги. Общая сумма задолженности семьи перед ФНС составляет 436 170 рублей.

*Признан иноагентом в Российской Федерации.

Уточнения

Макси́м Серге́евич Покро́вский (род. 17 июня 1968, Москва, СССР) — российский певец, композитор, автор песен, актёр театра и кино.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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