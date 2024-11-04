Светлана Кузнецова: карьера SHAMANа как певца патриотических песен закончена

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

SHAMAN не оставляет попыток зарегистрировать товарный знак "Я русский". Первый этап экспертизы уже пройден в Роспатенте.

Под этой маркой певец планирует выпускать не только алкогольные напитки, но и широкую линейку товаров: дезодоранты, воск для пола, гели для массажа, глиттеры для ногтей, кору мыльного дерева для стирки и многое другое.

После того как общественники из "Зова народа" потребовали запретить регистрацию слогана "Я русский" и других товарных знаков с указанием национальностей, руководитель общественной организации "Мы есть русские" Светлана Кузнецова также высказала свою позицию.

"Удивлена, что он не отозвал свою заявку после реакции в обществе. Я считаю, что карьера Шамана как певца патриотических песен закончена. Он предал себя и своё творчество. На первый план у него вышли ценности материального уровня", — заявила Кузнецова.

По данным SHOT, уже проведена формальная, а после неё будет проведена экспертиза заявленного обозначения. Таким образом, до принятия окончательного решения о регистрации бренда Дронова остаётся всего один шаг.

Уточнения

Shaman ( Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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