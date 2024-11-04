Канье Уэст не выступит с концертом на Газпром-Арене в ноябре

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Канье Уэст не выступит с концертом на "Газпром-Арене" в ноябре, сообщил ТАСС президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Фото: YouTube канал Правое полушарие Интроверта by Скриншот видео YouTube канала Правое полушарие Интроверта, PDM

Ранее поступила информация, что Канье Уэст может приехать в Россию с концертом в середине ноября и выступить на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как планировалось ранее.

По данным Базы, билеты якобы могут поступить в продажу на следующей неделе. Организаторы уже договорились с площадкой и перевели аванс представителям артиста, предположительно в размере 2 млн долларов из 5 запрошенных ранее.

Также сообщалось, что планируется встреча с поклонниками в стиле азиатских концертов с сидячими местами, где артист ходит по полю и общается с гостями.

Представители фирмы-организатора отказались комментировать информацию, а корреспондент ТАСС выяснил, что концерт и вовсе под вопросом.

"Я сегодня разговаривал с представителем "Газпром-Арены", у них нет договора аренды даже", — рассказал Евгений Финкельштейн.

Уточнения

Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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