Австралийская модель-социопатка рассказала, что выдаёт таких людей как она

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Австралийская модель Каника Батра-Мэтсон, у которой диагностирована социопатия, поделилась, как распознать людей с этим расстройством и противостоять их манипуляциям. Она считает, что стала социопаткой после травмы в детстве.

Батра-Мэтсон отмечает, что главной чертой социопатов являются "мёртвые глаза" — они не моргают так же часто, как здоровые люди, и взгляд их холоден или равнодушен даже в критической ситуации. Девушка даже научилась моргать чаще, чтобы не пугать окружающих.

Социопаты склонны изучать собеседника, отзеркаливать его, чтобы узнать сущность и манипулировать им. Батра-Мэтсон советует проверять людей на копирование ваших действий и интересов — если человек так поступает, велика вероятность, что он социопат.

Также важно обратить внимание на три ключевых признака: многократный обман, раздражительность и отсутствие раскаяния. Социопаты могут беспричинно и спонтанно врать, причинять вред другим, например толкнуть кого-то с лестницы.

Поэтому Батра-Мэтсон советует анализировать слова собеседника и проверять, не носит ли он маску, прикидываясь другом и добряком.

Уточнения

Диссоциа́льное расстро́йство ли́чности — психопа́тия, социопа́тия — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм.



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