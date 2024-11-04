Испанскую королевскую чету забросали грязью во время визита в город, пострадавший от наводнения

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Во время визита в город Пайпорту в Валенсии, который пострадал от наводнения, испанскую королевскую чету и премьер-министра Педро Санчеса забросали грязью.

Фото: Канал t.me/pravdadirty by скриншот канала t.me/pravdadirty, PDM

Как сообщает ABC, недовольство людей вызвало то, что перед визитом короля и премьера в город прибыли армейские подразделения и начали срочно очищать его от грязи.

Когда в город приехали высокопоставленные гости, толпа начала выкрикивать оскорбления и бросать в них грязь и мусор. Короля Филиппа VI охрана прикрыла зонтиком, а королеве Летиции комок грязи попал в лицо. В премьера прилетела брошенная кем-то палка. Люди в это время кричали:

"Убийца! Убирайтесь из города!".

Уточнения



Испа́ния, официально Короле́вство Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе.



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