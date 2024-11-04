Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как купить подержанный авто и не пожалеть: важные советы
Полезные привычки для поддержания физической формы
Как выгодно снять квартиру: топ-5 советов
Канье Уэст не выступит с концертом на Газпром-Арене в ноябре
Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца
Секреты идеальных волос: советы от стилиста-колориста
Бывшая стюардесса объяснила, почему не помогает с багажом
Австралийская модель-социопатка рассказала, что выдаёт таких людей как она
Новая техника установки свечей повышает мощность на 2%

Испанскую королевскую чету забросали грязью во время визита в город, пострадавший от наводнения

0:46
Шоу-бизнес

Во время визита в город Пайпорту в Валенсии, который пострадал от наводнения, испанскую королевскую чету и премьер-министра Педро Санчеса забросали грязью.

Испанскую королевскую чету забросали грязью во время визита в город, пострадавший от наводнения
Фото: Канал t.me/pravdadirty by скриншот канала t.me/pravdadirty, PDM

Как сообщает ABC, недовольство людей вызвало то, что перед визитом короля и премьера в город прибыли армейские подразделения и начали срочно очищать его от грязи.

Когда в город приехали высокопоставленные гости, толпа начала выкрикивать оскорбления и бросать в них грязь и мусор. Короля Филиппа VI охрана прикрыла зонтиком, а королеве Летиции комок грязи попал в лицо. В премьера прилетела брошенная кем-то палка. Люди в это время кричали:

"Убийца! Убирайтесь из города!".

Уточнения

 
 Испа́ния, официально Короле́вство Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Домашние животные
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы
Садоводство, цветоводство
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: ВС РФ начали операцию по освобождению Курахово, Киев угодил в свою же вилку Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Сводка с фронта: ВС РФ начали операцию по освобождению Курахово, Киев угодил в свою же вилку
Как купить подержанный авто и не пожалеть: важные советы
Полезные привычки для поддержания физической формы
Как выгодно снять квартиру: топ-5 советов
Канье Уэст не выступит с концертом на Газпром-Арене в ноябре
Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца
Секреты идеальных волос: советы от стилиста-колориста
Бывшая стюардесса объяснила, почему не помогает с багажом
Австралийская модель-социопатка рассказала, что выдаёт таких людей как она
Новая техника установки свечей повышает мощность на 2%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.