Евгений Плющенко отметил 42-й день рождения на льду Live арены, выступая в шоу "Щелкунчик". Семья и команда подарили ему огромный торт, который вывезли на лёд.
Шоу Плющенко, как обычно, руководила его главная муза и жена — Яна Рудковская. Продюсер вышла на лед в эффектном гусарском кителе и мини-юбке, анонсировав грядущую премьеру — в январе Евгений представит новое шоу "Спящая красавица".
В этот вечер на льду появился не только именинник, но и его сыновья — 11-летний Александр в роли Щелкунчика и 4-летний Арсений.
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?