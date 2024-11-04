Евгений Плющенко отметил 42-й день рождения на льду Live арены

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Плющенко отметил 42-й день рождения на льду Live арены, выступая в шоу "Щелкунчик". Семья и команда подарили ему огромный торт, который вывезли на лёд.

Фото: YouTube канал Tzar on Ice fan video by Скриншот видео YouTube канала Tzar on Ice fan video, PDM

Шоу Плющенко, как обычно, руководила его главная муза и жена — Яна Рудковская. Продюсер вышла на лед в эффектном гусарском кителе и мини-юбке, анонсировав грядущую премьеру — в январе Евгений представит новое шоу "Спящая красавица".

В этот вечер на льду появился не только именинник, но и его сыновья — 11-летний Александр в роли Щелкунчика и 4-летний Арсений.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.



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