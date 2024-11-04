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Приёмный отец Дани Милохина снижает цену на злополучный дом в Анапе и прячет семью

1:02
Шоу-бизнес

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев снова снизил цену на злополучный дом семьи в Анапе. Он рассказал, что семья находится на грани отчаяния, денег на жизнь катастрофически не хватает, а известный тиктокер-миллионер сам на бобах и ничем не может помочь.

Приёмный отец Дани Милохина снижает цену на злополучный дом в Анапе и прячет семью
Фото: YouTube канал Dream Team House Music by Скриншот видео YouTube канала Dream Team House Music, PDM

Тюленев скинул ещё два миллиона с цены за коттедж площадью 300 квадратных метров — до 9,8 млн рублей, а изначально он был выставлен на продажу за 15 миллионов.

Семья Милохина покинула свой дом после сентябрьского инцидента, когда неизвестные, которых так и не нашли, пытались поджечь коттедж и оставили записку с пожеланиями отправить Даню на СВО, а его "семейку — в ад". Сейчас Тюленев переживая за безопасность своих родных, скрывает их местоположение.

Тем временем деньги на съёмное жильё заканчиваются, а покупателей на дом нет. Реклама недвижимости через социальные сети пока не очень помогает.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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