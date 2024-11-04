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Бывших не бывает: Мама Стаса Пьехи Илона Броневицкая считает сына наркоманом

1:19
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая, мать Стаса Пьехи, считает, что её сын всё ещё страдает от наркотической зависимости, потому что бывших наркоманов не бывает. Она продолжает присматривать за ним, хотя он уже взрослый мужчина.

Бывших не бывает: Мама Стаса Пьехи Илона Броневицкая считает сына наркоманом
Фото: YouTube канал Стас Пьеха by Скриншот видео YouTube канала Стас Пьеха, PDM

Илона говорит, что наркомания — это болезнь, которую невозможно вылечить. Даже если человек долгое время не употребляет наркотики, он всё равно остаётся зависимым.

"Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии. На тот момент, когда он начал употреблять, я вообще не знала, что наркотики вызывают такую необратимую реакцию в организме. Мне объяснили: представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет".

Илона объяснила, что зависимость меняет химические процессы в организме, и без дополнительного введения вещества гормоны счастья не вырабатываются естественным путём. Поэтому, когда люди, страдающие от наркотической зависимости, отказываются от употребления препаратов, они могут ощущать страх и ужас перед окружающим миром, что приводит к депрессии.

Уточнения

Стас Пье́ха (род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт, стилист-парикмахер и телеведущий. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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