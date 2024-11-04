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Королева грибной горы: новая звезда лесных фотосессий

1:07
Шоу-бизнес

В России появилась новая популярная блогерша - королева грибной горы. Её снимки, опубликованные летом 2024 года, привлекли внимание пользователей сети. Грибы для фотосессий она берёт на своей даче под Питером.

Королева грибной горы: новая звезда лесных фотосессий
Фото: Канал t.me/mash by Скриншот видео канала t.me/mash

Как оказалось, идея фотосессий и их постановка принадлежат мужу Натальи Архиповой. Он попросил жену и дочь сфотографироваться с коромыслом подосиновиков и "матрасом" из лисичек. 

Модель пояснила, что большая часть съёмок проходила на их участке, и все грибы настоящие. Наталья шутит над хейтерскими комментариями о муляже. У неё действительно много грибов — в лесу и в отдельной комнате в бане. Пара мечтает издать свой справочник по грибам.

Не удивительно, что семья сидит на грибной диете, включая отвар из гигантского гриба чага весом 81 кг, который они недавно высушили. Его считают настоящим российским суперфудом, содержащим сотню полезных микроэлементов. 
 

Уточнения

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. 

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