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Я всегда рядом: Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с днем рождения

0:39
Шоу-бизнес

Недавно Валентина Викторовна Лазарева, мама известного певца Сергея Лазарева, отметила свой 67-й день рождения.

Я всегда рядом: Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с днем рождения
Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот канала t.me/novostishowbiz, PDM

В социальных сетях Сергей опубликовал фото с мамой и написал трогательное поздравление.

"Мамуля, с днем рождения. Будь здорова, будь счастлива. Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за всё! Я всегда рядом", — написал певец.

Стоит отметить, что Валентина Викторовна не имеет отношения к вокальному искусству. Она окончила авиационный институт, а в 50 лет научилась водить автомобиль и получила права.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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