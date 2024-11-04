Я всегда рядом: Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с днем рождения

Недавно Валентина Викторовна Лазарева, мама известного певца Сергея Лазарева, отметила свой 67-й день рождения.
В социальных сетях Сергей опубликовал фото с мамой и написал трогательное поздравление.
"Мамуля, с днем рождения. Будь здорова, будь счастлива. Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за всё! Я всегда рядом", — написал певец.
Стоит отметить, что Валентина Викторовна не имеет отношения к вокальному искусству. Она окончила авиационный институт, а в 50 лет научилась водить автомобиль и получила права.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий.
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