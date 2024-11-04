Я всегда рядом: Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с днем рождения

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Валентина Викторовна Лазарева, мама известного певца Сергея Лазарева, отметила свой 67-й день рождения.

Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот канала t.me/novostishowbiz, PDM

В социальных сетях Сергей опубликовал фото с мамой и написал трогательное поздравление.

"Мамуля, с днем рождения. Будь здорова, будь счастлива. Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за всё! Я всегда рядом", — написал певец.

Стоит отметить, что Валентина Викторовна не имеет отношения к вокальному искусству. Она окончила авиационный институт, а в 50 лет научилась водить автомобиль и получила права.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.