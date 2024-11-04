Российский актёр Александр Невский стал членом американской Гильдии продюсеров

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный голливудский актёр российского происхождения Александр Невский стал членом престижной Гильдии продюсеров Америки.

Фото: YouTube канал MixShow by Скриншот видео YouTube канала MixShow, PDM

Гильдия представляет собой объединение, насчитывающее более 4700 участников и является одной из самых авторитетных в киноиндустрии.

В своём сообщении в социальных сетях русский Арнольд Шварценеггер восторженно поделился этой новостью со своими подписчиками.

"Я принят в Гильдию продюсеров Америки! Когда-то в СССР, в конце 1980-х, я открывал для себя американские фильмы благодаря "пиратским" видеокассетам (и старому черно-белому телевизору) и мечтал о Голливуде. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!" — написал актёр в соцсетях.

Уточнения

Гильдия продюсеров Америки — ассоциация, представляющая телевизионных продюсеров, кинопродюсеров и продюсеров новых медиа в Соединенных Штатах.



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