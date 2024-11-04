За деньги — нет: Инстасамка удивляет в новом треке Сергея Шнурова

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети появился отрывок первого трека группы "Ленинград" с Инстасамкой в качестве вокалистки. Композиция будет называться "Русские, вперёд". Как и в случае с клипом, это монтажная версия без автотюна и других эффектов.

Фото: YouTube канал @LeningradShnurovfans by Скриншот видео YouTube канала @LeningradShnurovfans, PDM

Пока что содержание трека остаётся неясным. В представленном отрывке на фоне фанатского слогана "Русские вперёд" Даша на этот раз начитывает текст о том, что за деньги — нет.

"Я вообще делаю что хочу, я даже за деньги не замучу. Дело даже не в бриллиантах, пошел ты …, я не хочу. Mommy, так любит эту игру, я главная и я не устаю". В налоговой знают что Mommy true, я всегда думаю что говорю"

Ранее сообщалось, что дуэт Инстасамки и Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Буквально через несколько часов после публикации новости об их сотрудничестве команде артистов уже поступил запрос на корпоратив на рекордную сумму в 60 миллионов рублей.

Уточнения

Инстаса́мка ( Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы Ленинград.



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