Эмир Кустурица снимет свою версию романа Достоевского Преступление и наказание

Сербский режиссёр и писатель Эмир Кустурица планирует начать работу над экранизацией романа Достоевского "Преступление и наказание" летом 2025 года.

Фото: YouTube канал Рога и Копыта by Скриншот видео YouTube канала Рога и Копыта, PDM

Съёмки будут проходить в Краснодарском крае в специально построенных павильонах. Режиссёр не стал говорить, почему не остановил свой выбор на Санкт-Петербурге.

На презентации книги "Мятежный ангел", вышедшей в издательстве "Альпина. Проза", Эмир Кустурица поделился своими планами относительно будущего фильма. Он сообщил, что это будет нестандартная экранизация…

"И это будет чёрная комедия. О том, как я не снял "Преступление и наказание", — заинтриговал публику режиссёр.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.