Ролан Быков в юности зарабатывал на жизнь предсказаниями, которые сбывались

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Годы войны Ролан Быков, его мать, старший брат и бабушка провели в эвакуации в Йошкар-Оле. Удивительно, но там будущий актёр прославился как юный провидец.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

"…Я видел, как гадала моя бабушка, и, когда она однажды заболела, вызвался самостоятельно раскинуть карты зашедшей соседке. Словом, я прочитал по картам: "Через три дня вернётся ваш муж". Женщина выслушала меня, заплакала и убежала, а я получил от бабушки по морде…

А спустя три дня муж той женщины действительно вернулся.

После этого начался сущий кошмар — к нему повалили люди. Мама пыталась остановить бесконечный поток посетителей и объяснить, что мальчику нужно иногда и в школу ходить.

"Отойди, женщина, пусть дитё скажет", — говорили ей.

Справедливости ради, Ролан быков признал, что его предсказания кормили всю семью, став чуть ли не основной статьёй дохода.

Уточнения

Рола́н Анто́нович Бы́ков (12 октября 1929, Киев, Украинская ССР, СССР — 6 октября 1998, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, педагог.



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