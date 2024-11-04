Ролан Быков в юности зарабатывал на жизнь предсказаниями, которые сбывались

Годы войны Ролан Быков, его мать, старший брат и бабушка провели в эвакуации в Йошкар-Оле. Удивительно, но там будущий актёр прославился как юный провидец.
"…Я видел, как гадала моя бабушка, и, когда она однажды заболела, вызвался самостоятельно раскинуть карты зашедшей соседке. Словом, я прочитал по картам: "Через три дня вернётся ваш муж". Женщина выслушала меня, заплакала и убежала, а я получил от бабушки по морде…
А спустя три дня муж той женщины действительно вернулся.
После этого начался сущий кошмар — к нему повалили люди. Мама пыталась остановить бесконечный поток посетителей и объяснить, что мальчику нужно иногда и в школу ходить.
"Отойди, женщина, пусть дитё скажет", — говорили ей.
Справедливости ради, Ролан быков признал, что его предсказания кормили всю семью, став чуть ли не основной статьёй дохода.
Рола́н Анто́нович Бы́ков (12 октября 1929, Киев, Украинская ССР, СССР — 6 октября 1998, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, педагог.
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