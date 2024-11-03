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Жену Александра Петрова заподозрили в беременности

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супругу актёра Александра Петрова Викторию Антонову заподозрили в беременности из-за опубликованных свежих снимков в Сети.

Жену Александра Петрова заподозрили в беременности
Фото: YouTube канал НМГ Кинопрокат by Скриншот видео YouTube канала НМГ Кинопрокат, PDM

Так, артист вместе с возлюбленной появился на премьере сериала-скандала "Дайте шоу" в кинотеатре "Октябрь". Виктория появилась на мероприятии в сером костюме с юбкой и чёрной водолазкой. Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру жены Петрова.

Интернет-пользователи указали на то, что даже по лицу можно определить положение Виктории. Помимо этого они отмечают, что юбка выпирает в области живота.

Александр Петров женился в сентябре прошлого года, сообщив об этом в соцсетях. Такое известие стало неожиданным не только для многочисленной армии поклонников артиста, но и для его бывшей возлюбленной, актрисы Стаси Милославской, с которой он был вместе больше четырёх лет.

Ранее рэпер Natan показал горячее видео с Бьянкой.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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