Рэпер Natan опубликовал горячее видео с Бьянкой после её слов об их поцелуе

Рэпер Natan опубликовал в своём Telegram-канале видео с проекта "Звёзды в джунглях", на котором певица Бьянка активно демонстрирует свою фигуру.
Таким образом он решил ответить на недавнее заявление Бьянки, которая пыталась оправдаться за поцелуй с женатым музыкантом в рамках телешоу. Она сказала, что влюблена в другого человека, который никогда не появится на реалити-проекте. Бьянка также добавила, что хотела бы признаться, что не может жить без Natan, но это неправда.
"Хотелось бы сказать, что это всё искусственный интеллект. Но это правда", — написал Natan под роликом.
Однако его поклонники не оценили этот порыв и заявили, что все его действия вызывают у них лишь чувство стыда. Они призвали его остановиться и перестать публиковать откровенный бред.
Ранее Алина Загитова уже высказывалась по поводу обвинений Яны Рудковской в плагиате.
Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.