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Рэпер Natan опубликовал горячее видео с Бьянкой после её слов об их поцелуе

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Natan опубликовал в своём Telegram-канале видео с проекта "Звёзды в джунглях", на котором певица Бьянка активно демонстрирует свою фигуру.

Рэпер Natan опубликовал горячее видео с Бьянкой после её слов об их поцелуе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Таким образом он решил ответить на недавнее заявление Бьянки, которая пыталась оправдаться за поцелуй с женатым музыкантом в рамках телешоу. Она сказала, что влюблена в другого человека, который никогда не появится на реалити-проекте. Бьянка также добавила, что хотела бы признаться, что не может жить без Natan, но это неправда.

"Хотелось бы сказать, что это всё искусственный интеллект. Но это правда", — написал Natan под роликом.

Однако его поклонники не оценили этот порыв и заявили, что все его действия вызывают у них лишь чувство стыда. Они призвали его остановиться и перестать публиковать откровенный бред.

Ранее Алина Загитова уже высказывалась по поводу обвинений Яны Рудковской в плагиате.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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