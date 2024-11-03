Алина Загитова ответила на обвинения Яны Рудковской в плагиате ледового шоу: так удобнее думать

В интервью Надежде Стрелец фигуристка Алина Загитова сообщила, что ни разу не была на ледовом шоу своего коллеги Евгения Плющенко, а потому не могла его скопировать. Таким образом она ответила на обвинения в плагиате, которые выдвинула жена спортсмена, музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Рудковская утверждает, что олимпийская чемпионка вдохновилась работой её супруга при создании собственного ледового шоу.

Алина Загитова подчеркнула, что не следила за творческими достижениями семьи Плющенко и не посещала их мероприятия. Также она отметила, что сценаристы, которые помогали ей создавать программу для ледового спектакля, не были на шоу Рудковской.

"Я не была ни на одном шоу Рудковской. Возможно, ей так удобнее думать, что мы вдохновлялись шоу Плющенко. Люди, с которыми я работаю, тоже ни разу не были на её шоу", — поделилась Загитова.

В Казани Алина Загитова представила собственное ледовое шоу под названием "Хранители времени".

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Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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