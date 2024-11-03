Стало известно, имеет ли до сих пор эмигрировавшая Алла Пугачёва влияние в России

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и светская львица Алёна Кравец предположила, что народная артистка СССР Алла Пугачёва, покинувшая Россию, всё ещё имеет определённое влияние в стране. Однако бизнесвумен уверена, что её выдворение с модной премии в Москве не связано с исполнительницей.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, CC BY-SA 3.0

Интернет-пользователи предполагают, что Алёну Кравец могли выгнать с мероприятия из-за её комментариев о грубом отношении юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) к своей супруге Алле Пугачёвой.

Алёна Кравец подтвердила, что артистка сохраняет своё влияние, поскольку остаются люди, восхищающиеся ею. Однако светская львица убеждена, что к скандалу с ней Пугачёва не имеет отношения.

"Алла, на мой взгляд, несчастная женщина. В России у неё было всё: её боготворили, ею восхищались и простые люди, и чиновники… Здесь она могла открыть любую дверь. А на старости лет ей приходится искать убежище за границей. Это печальная история. Но каждый сам кузнец своего счастья", — заключила Кравец.

Ранее Ксения Собчак высказалась о хейтерах.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.