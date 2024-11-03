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Ксения Собчак ответила на критику и обвинила хейтеров в зависти

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в личном блоге поделилась фотографиями, на которых запечатлена в образе с остроносыми туфлями стоимостью 80 тысяч рублей. При этом она поделилась рассуждениями о тех людях, которые полны зависти и презрения к более успешным и богатым.

Ксения Собчак ответила на критику и обвинила хейтеров в зависти
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Телеведущая рассказала поклонникам, что досмотрела сериал про Трумена Капоте "Вражда", и высказала своё мнение про социальные отношения и классы. В основном она рассуждала про админов Telegram-каналов и светских хроникёров, которые постоянно критикуют её и высмеивают.

"Думаю об этих людях и стараюсь всегда оправдывать их злость и зависть: они видят постоянно и очень как бы близко жизнь успешных и богатых, их уклад, роскошь, икру, шампанское, бесконечные путешествия и "невыносимую легкость бытия". И наверняка они думают про себя, как неизбежно думал Капоте: ведь ты и умнее, и тоньше, и глубже, но вынужден играть в эти пустые светские игры с людьми, которых считаешь глупее и никчемнее, не замечая, как эта светская игра и становится твоей жизнью", — написала Собчак.

В завершение своей мысли она заявила, что лучше уж ежей и бобров описывать, как это делает Николай Дроздов, чтобы не заниматься разрушением психики.

Ранее Константин Кинчев объяснился за слова о переносе концертов.

 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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