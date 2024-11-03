Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия впереди Китая по интенсивности контактов с КНДР
Алина Загитова ответила на слухи о романе с Егором Кридом: у него очень приятные родители
Стала известна возможная причина переименования армянского коньяка в бренди
Поняли, убив миллион человек. В Киеве в открытую заявили, что Украина проиграла войну
Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев* внесен в список террористов
Канье Уэст может выступить в России в ноябре
Эксперт рассказал, какие опасности таит в себе дешёвая обувь
Как МВД планирует повысить безопасность на дорогах и снизить смертность
Водонаеву возмутили хейтеры, из-за которых усыпили белку и енота: завистливые и злые люди

Рокер Кинчев оправдался за слова о переносе концертов: когда меня мракобесом называют, никого не трогает?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рок-музыкант Константин Кинчев в Telegram-канале группы "Алиса" обратил внимание на бурную реакцию под постом о переносе концертов в трёх российских городах. Он подчеркнул, что написал это объявление "в сердцах".

Рокер Кинчев оправдался за слова о переносе концертов: когда меня мракобесом называют, никого не трогает?
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Недавно Кинчев сообщил, что выступления группы в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске переносятся на весну следующего года из-за низкого спроса. Он предположил, что слушатели с большей охотой пришли бы на мероприятие, если бы анонс гласил о "хитах, лучшем и любимом". В конце он написал: "Не хотите — как хотите".

В своём свежем заявлении музыкант пояснил, что им удалось продать лишь по 300-350 билетов в каждом городе, поэтому ехать нет смысла, так как это привело бы к долгам. Он предположил, что публикация могла не понравиться поклонникам из-за резких слов, но он не хотел никого обидеть.

"А когда меня называют и подстилкой государственной, и главным комерсом страны, и фашистом, мракобесом, и ещё чёрт знает кем, это никого особо не трогает? Чего возмущаться-то, это же не про нас…" — также добавил он.

Ранее Алина Загитова ответила на слухи о романе с Егором Кридом.

Уточнения

Константи́н Евге́ньевич Ки́нчев (настоящая фамилия — Панфи́лов; род. 25 декабря 1958, Москва, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Лидер рок-группы «Алиса».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Танк Abrams. Как Украина потеряла большую часть поставленных Западом машин Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Священник рассказал о сотнях жертвоприношений в нацбатальонах ВСУ
Помогавший ВС РФ американец рассказал о провале украинцев
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в ДНР
Сергей Лазарев высказался о своей выходке в рамках известного телешоу: нужно оставаться объективными
Новый рекорд на рынке подержанных мотоциклов: более 100 тыс. продаж
В России исчез остров площадью 53 гектара
Китай в ожидании: роль Чехии в урегулировании торгового спора по поводу электромобилей
Редис на подоконнике: все секреты зимнего выращивания
Юлия Савичева рассказала об уходе от мужа: пожалела миллион раз
Какие солистки пели в группе Ленинград и кто покинул коллектив со скандалом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.