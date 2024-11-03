Рокер Кинчев оправдался за слова о переносе концертов: когда меня мракобесом называют, никого не трогает?

Рок-музыкант Константин Кинчев в Telegram-канале группы "Алиса" обратил внимание на бурную реакцию под постом о переносе концертов в трёх российских городах. Он подчеркнул, что написал это объявление "в сердцах".

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Недавно Кинчев сообщил, что выступления группы в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске переносятся на весну следующего года из-за низкого спроса. Он предположил, что слушатели с большей охотой пришли бы на мероприятие, если бы анонс гласил о "хитах, лучшем и любимом". В конце он написал: "Не хотите — как хотите".

В своём свежем заявлении музыкант пояснил, что им удалось продать лишь по 300-350 билетов в каждом городе, поэтому ехать нет смысла, так как это привело бы к долгам. Он предположил, что публикация могла не понравиться поклонникам из-за резких слов, но он не хотел никого обидеть.

"А когда меня называют и подстилкой государственной, и главным комерсом страны, и фашистом, мракобесом, и ещё чёрт знает кем, это никого особо не трогает? Чего возмущаться-то, это же не про нас…" — также добавил он.

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Уточнения

Константи́н Евге́ньевич Ки́нчев (настоящая фамилия — Панфи́лов; род. 25 декабря 1958, Москва, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Лидер рок-группы «Алиса».





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