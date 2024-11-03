Алина Загитова ответила на слухи о романе с Егором Кридом: у него очень приятные родители

Фигуристка Алина Загитова в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец поделилась своими мыслями о слухах о романе с певцом Егором Кридом. Она выразила мнение, что информация об их отношениях была просто вымыслом.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Впервые слухи о романтической связи между спортсменкой и исполнителем появились после 30-летия Егора Крида. В интернете был опубликован снимок с мероприятия, на котором артист нежно обнимает девушку и целует её в лоб. Также сообщалось, что он познакомил фигуристку со своими родителями.

"Мне кажется, это всё просто неправда. Я пришла к нему на день рождения, он сам меня позвал. Кстати, у него очень приятные родители. Мы провели с ними замечательный вечер", — сказала Алина.

Она не стала раскрывать, появлялась ли когда-либо правда о её личной жизни в СМИ, которую она тщательно скрывает. Фигуристка предпочитает не делиться с общественностью подробностями своих взаимоотношений с противоположным полом.

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Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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