Канье Уэст может выступить в России в ноябре

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст может дать концерт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге уже в середине ноября 2024 года.

Фото: flickr.com by Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, билеты на мероприятие поступят в продажу на следующей неделе. Известно, что артист уже получил аванс за предстоящее выступление. Точная сумма не разглашается, но, по слухам, она составляет около 2 миллионов долларов, что примерно равно 196 миллионам рублей.

По словам инсайдера, перед концертом Канье Уэст планирует провести встречу с поклонниками. Подобную встречу он уже организовывал в Азии, где он пел и общался с аудиторией.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст собирается выступить в "Лужниках", однако в итоге он выбрал "Газпром Арену" из-за холодов в Москве. Выступление в столице исполнитель может дать в мае следующего года.

Канье Уэст уже приезжал в Россию 30 июля на день рождения своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

Ранее Сергей Лазарев объяснил свою выходку в шоу "Ну-ка, все вместе".

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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