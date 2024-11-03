Сергей Лазарев высказался о своей выходке в рамках известного телешоу: нужно оставаться объективными

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В интервью Weit Media певец Сергей Лазарев рассказал, что не жалеет о своём поступке на шоу "Ну-ка, все вместе". Тогда ему пришлось перепрыгнуть через места экспертов и нажать кнопку за фониатора Льва Рудина.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Лазарева, его эмоциональный порыв был вызван поведением некоторых экспертов, которые, по его мнению, проявляли предвзятость к участникам.

"Ни один Лев Борисович в этом конфликте не пострадал. Льва Борисовича вы увидите в новых выпусках, куда уж без него", — отметил 41-летний Лазарев в своём личном блоге.

Он также подчеркнул, что Арпи Абкарян давно заслуживала победы, но ей всегда что-то мешало. Его поступок лишь убрал этот фактор. При этом артист признал, что его форма выражения мысли была некорректной, и сразу же извинился за это.

Кроме того, он призвал порадоваться за обеих исполнительниц, которые в итоге получили главный приз спецвыпуска — Игорь Крутой напишет композиции для каждой из них.

Ранее Юлия Савичева рассказала об уходе от мужа.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.