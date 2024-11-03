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Юлия Савичева рассказала об уходе от мужа: пожалела миллион раз

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева поделилась с "МК", что они с её мужем, продюсером Александром Аршиновым, неоднократно переживали в браке кризисные моменты. Однако им удалось научиться разговаривать, слушать и слышать друг друга, что помогло сохранить отношения. Тем не менее однажды во время ссоры она ушла, о чём впоследствии неоднократно сожалела.

Юлия Савичева рассказала об уходе от мужа: пожалела миллион раз
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Савичевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка считает, что до разводов доходят те пары, которые разучились делиться своими переживаниями и обсуждать возникающие проблемы.

"В наших отношениях тоже были кризисы, но мы всегда находили в себе силы сесть и поговорить. Мы делаем это регулярно, как бы тяжело ни было: со слезами, с криком. Главное, чтобы ребёнок не слышал", — пояснила исполнительница.

По её словам, однажды в порыве эмоций она ненадолго ушла, но уже пожалела о своём поступке. Савичева убеждена, что такое поведение недопустимо.

Ранее Рената Литвинова назвала Земфиру* (признана в РФ иноагентом) абсолютным Богом.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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