Рената Литвинова назвала Земфиру* абсолютным богом после концерта в Берлине

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в Telegram-канале назвала подругу, певицу Земфиру* (признана в РФ иноагентом) "абсолютным Богом".
Артистка обратилась к исполнительнице после её концерта в Берлине, где ей удалось собрать полный зал. Рената Литвинова после примирения с приятельницей старается во всём её поддерживать.
"Несомненно, её место — править на сцене, где она абсолютный Бог", — заявила Литвинова.
Также актриса рассказала, что следующие концерты Земфиры пройдут в Амстердаме, Цюрихе, Лондоне и Париже.
Сама Земфира часто говорит о России во время выступлений. Она не планирует возвращаться, но всегда с тоской вспоминает о Родине и благодарит соотечественников за то, что находят возможность побывать на её заграничных концертах.
Ранее Алсу рассказала о желании сняться в кино.
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса, кинорежиссёр, сценарист и телеведущая.
Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".