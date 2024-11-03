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Рената Литвинова назвала Земфиру* абсолютным богом после концерта в Берлине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в Telegram-канале назвала подругу, певицу Земфиру* (признана в РФ иноагентом) "абсолютным Богом".

Рената Литвинова назвала Земфиру* абсолютным богом после концерта в Берлине
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, CC BY-SA 4.0

Артистка обратилась к исполнительнице после её концерта в Берлине, где ей удалось собрать полный зал. Рената Литвинова после примирения с приятельницей старается во всём её поддерживать.

"Несомненно, её место — править на сцене, где она абсолютный Бог", — заявила Литвинова.

Также актриса рассказала, что следующие концерты Земфиры пройдут в Амстердаме, Цюрихе, Лондоне и Париже.

Сама Земфира часто говорит о России во время выступлений. Она не планирует возвращаться, но всегда с тоской вспоминает о Родине и благодарит соотечественников за то, что находят возможность побывать на её заграничных концертах.

Ранее Алсу рассказала о желании сняться в кино.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса, кинорежиссёр, сценарист и телеведущая.
 

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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