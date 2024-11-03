Певица Алсу объяснила, почему не снималась в кино

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Певица Алсу рассказала, что мечтает попробовать себя в роли киноактрисы и сняться в фильме.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

После развода артистка активно занимается карьерой: выпускает новые композиции и посещает светские мероприятия. Также она поделилась, что планирует сняться в кино, напомнив, что у неё есть профессиональное актёрское образование, которое пока не удалось применить.

"У меня есть небольшой опыт съёмок в кино, но в связи с семейной ситуацией я отошла от этого. Однако у меня есть желание сняться в каком-нибудь фильме. С удовольствием", — рассказала артистка в интервью Кино Mail.

Ей бы хотелось поучаствовать в съёмках комедии или экшена, но она не смогла выделить какого-то одного режиссёра. Алсу уверена, что в настоящее время в России много достойных постановщиков, которые могли бы предложить ей интересные роли.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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