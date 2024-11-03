Певица Валерия раскрыла причину ссор с Иосифом Пригожиным: может меня разозлить

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Валерия стала гостьей популярной программы "Натальная карта", где она поделилась своими мыслями о том, по каким причинам они с мужем, медиаменеджером Иосифом Пригожиным, чаще всего ссорятся. По словам артистки, они могут разругаться из-за мелочей. Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

Валерия рассказала, что конфликты в их семье всегда проходят ярко и эмоционально, но без ругани. Она призналась, что может обидеться, даже если ей говорят, что её ни о чём нельзя попросить.

"Это очень бурное и яркое выяснение отношений… Мы любим ссориться из-за пустяков. Меня может разозлить, если меня обвиняют. Вчера это произошло. Я ему ответила, а он убегал с телефоном в руках со словами: "Никогда ни о чём нельзя попросить!" Я ему вдогонку кричу: "Я же тебе сразу ответила!" — поделилась Валерия.

Артистка и музыкальный продюсер в этом году отметили 20-летие со дня свадьбы. Они признаются, что, несмотря на различия в характерах и рабочие вопросы, они с любовью и уважением относятся друг к другу.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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