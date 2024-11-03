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Мать Тимати объяснила, почему не появилась на дне рождении внука

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Симона Юнусова, мать рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), в личном блоге рассказала, что не смогла присутствовать на дне рождения своего внука Ратмира. В то время она находилась в больнице.

Мать Тимати объяснила, почему не появилась на дне рождении внука
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, PDM

Поклонники предположили, что Симону Юнусову не пригласили на праздник из-за напряжённых отношений с его матерью, блогершей Анастасией Решетовой. Однако сама женщина опровергла эти слухи.

"Чтобы удовлетворить ваше любопытство, скажу: я действительно была в больнице. Пока Ратмиру важно, чтобы рядом были мама, папа и сестра, с которой можно поиграть. Все остальные люди важны его родителям", — объяснила Симона Юнусова.

Анастасия Решетова организовала праздник для своего сына Ратмира, на который также пришли его отец, рэп-исполнитель Тимати, и его дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Алёной Шишковой.

Ранее Тимур Хайдаров обратился к Лолите и посоветовал ей сменить пластического хирурга.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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