Звезда фильма о Мэри Поппинс заявила, что Марчелло Мастроянни стал мужчиной благодаря ей

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Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, рассказала пикантную историю о Марчелло Мастроянни.

Фото: https://vk.com/andreychenko_official by ВК-аккаунт Натальи Андрейченко is licensed under public doman

Наталья Андрейченко призналась, что за ней одновременно ухаживали несколько мужчин, в том числе и Никита Михалков.

Пользующая популярностью у противоположного пола "Леди совершенство" поведала, что звезда итальянского кинематографа Марчелло Мастроянни стал мужчиной благодаря ей.

Всемирно знаменитый актёр признался Андрейченко, что страдал эректильной дисфункцией, однако, когда увидел её, моментально излечился от своего недуга.

По словам актрисы, Мастроянни даже хотел на ней жениться, настолько она его потрясла.

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).





Марче́лло Винче́нцо Доме́нико Мастроя́нни (итал. Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni; 28 сентября 1924, Фонтана-Лири, Лацио, Королевство Италия — 19 декабря 1996, Париж, Франция) — итальянский киноактёр, лауреат наиболее значимых итальянских, европейских и мировых кинопремий.



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