Тимур Хайдаров посоветовал Лолите сменить пластического хирурга из-за неудачного подбородка

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге пластический хирург Тимур Хайдаров обратился к певице Лолите Милявской с призывом сменить врача, который занимается коррекцией её внешности.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Тимур Хайдаров посмотрел выпуск шоу "Кстати" с участием Лолиты и отметил, что её ввели в заблуждение. По его словам, информация о том, что после увеличения ягодиц нельзя сидеть и лежать на них целый месяц, не соответствует действительности. Также он обратил внимание на "не совсем качественную и корректную" операцию на подбородке, но не стал указывать на конкретные недостатки после хирургического вмешательства.

Тимур Хайдаров известен своими пластическими операциями на таких знаменитостях, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие. В прошлом году он попал в скандал, когда Любовь Успенская и Слава обвинили его в непрофессионализме.

Ранее отец Сосо Павлиашвили назвал своего сына гадким утёнком.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.