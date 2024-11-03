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Тимур Хайдаров посоветовал Лолите сменить пластического хирурга из-за неудачного подбородка

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге пластический хирург Тимур Хайдаров обратился к певице Лолите Милявской с призывом сменить врача, который занимается коррекцией её внешности.

Тимур Хайдаров посоветовал Лолите сменить пластического хирурга из-за неудачного подбородка
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Тимур Хайдаров посмотрел выпуск шоу "Кстати" с участием Лолиты и отметил, что её ввели в заблуждение. По его словам, информация о том, что после увеличения ягодиц нельзя сидеть и лежать на них целый месяц, не соответствует действительности. Также он обратил внимание на "не совсем качественную и корректную" операцию на подбородке, но не стал указывать на конкретные недостатки после хирургического вмешательства.

Тимур Хайдаров известен своими пластическими операциями на таких знаменитостях, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие. В прошлом году он попал в скандал, когда Любовь Успенская и Слава обвинили его в непрофессионализме.

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Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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