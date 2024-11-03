Блогер Дава исполнил с отцом песню Муслима Магомаева: он всегда мечтал

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Давид Манукян, известный как блогер Дава, исполнил мечту отца и привёл родителя выступить на сцене.

Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman

Дава помог отцу реализовать свой творческий потенциал. Он привёл родителя на проект "Секретный артист", где вместе с ним исполнил хит Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Манукян-младший рассказал, что его папа всегда мечтал заниматься пением, однако его не отдали в музыкальную школу. Музыкальное дарование всегда жило в отце, который пел дома для своих родных.

"Причём всегда пел красиво, еще и академическим вокалом, хотя никогда им не занимался. Очень рад, что у нас получилось это сделать", — написал Дава под кадрами с отцом.

Уточнения

Манукян Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.



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