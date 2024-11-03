Блогер Дава исполнил с отцом песню Муслима Магомаева: он всегда мечтал

Давид Манукян, известный как блогер Дава, исполнил мечту отца и привёл родителя выступить на сцене.
Дава помог отцу реализовать свой творческий потенциал. Он привёл родителя на проект "Секретный артист", где вместе с ним исполнил хит Муслима Магомаева "Синяя вечность".
Манукян-младший рассказал, что его папа всегда мечтал заниматься пением, однако его не отдали в музыкальную школу. Музыкальное дарование всегда жило в отце, который пел дома для своих родных.
"Причём всегда пел красиво, еще и академическим вокалом, хотя никогда им не занимался. Очень рад, что у нас получилось это сделать", — написал Дава под кадрами с отцом.
Манукян Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?