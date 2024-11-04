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Лариса Гузеева показала, какое необычное блюдо она приготовила: осенняя тыковка

1:02
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева похвасталась своим кулинарным шедевром.

Лариса Гузеева показала, какое необычное блюдо она приготовила: осенняя тыковка
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* фото красивого блюда. На снимке запечатлена запечённая тыква с рисовой начинкой внутри.

Гузеева показала, как необычное блюдо выглядит сверху и внутри, а также процесс запекания тыквы в духовке.

"Друзья, спасибо за любовь, добрые слова и просто внимание к моей скромной персоне. Я с вами. Эта субботняя осенняя тыковка для вас! Вдруг поднимет настроение! Обнимаю", — написала под фотографиями звезда ТВ.

Лариса Гузеева объяснила, что внутри тыквы — плов.

Подписчики осыпали телеведущую комплиментами.

"Талантливый человек, талантлив во всём", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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