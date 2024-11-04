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Певицу Лайму Вайкуле едва не придавило упавшей сосной

0:54
Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле чудом спаслась от дерева, которое свалилось на её участке.

Певицу Лайму Вайкуле едва не придавило упавшей сосной
Фото: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official by Инстаграм Лаймы Вайкуле is licensed under public doman

Латвийская певица Лайма Вайкуле записала в "Инстаграме"* видео. На кадрах звезда сидит в спортивном костюме у упавшего дерева и веток со своей собакой. Она назвала это "соснопадом".

Сосны, по словам 70-летней артистки, обрушились у её дома из-за разбушевавшейся стихии. По счастливому стечению обстоятельств исполнительницу хита "На улице Пикадилли" не придавило хвойным деревом.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле и участники музыкальной группы Би-2 провели встречу с президентом Молдавии. Они заявили о желании оказать помощь.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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