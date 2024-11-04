Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то

Продюсер Виктор Дробыш объяснил, почему ему не понравилось выступление Ларисы Долиной.
Виктор Дробыш раскритиковал кавер Долиной на песню рэпера Саши ST, который народная артистка России исполнила на шоу "Битва поколений".
Эксперт в мире шоу-бизнеса сравнил выступление Долиной с дуэлью, в котором дуэлянту не выдали оружие.
"Ларисе Александровне дали слова "Луи Луи", заиграла музыка, а рядом какой-то пацан в кепке бегает, руками машет. Мне её стало так жалко! Думаю, это же ужас какой-то!" — выразил своё мнение продюсер.
Ранее на шоу "Битва поколений" Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
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Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?