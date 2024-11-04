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Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то

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Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш объяснил, почему ему не понравилось выступление Ларисы Долиной.

Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то
Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman

Виктор Дробыш раскритиковал кавер Долиной на песню рэпера Саши ST, который народная артистка России исполнила на шоу "Битва поколений".

Эксперт в мире шоу-бизнеса сравнил выступление Долиной с дуэлью, в котором дуэлянту не выдали оружие.

"Ларисе Александровне дали слова "Луи Луи", заиграла музыка, а рядом какой-то пацан в кепке бегает, руками машет. Мне её стало так жалко! Думаю, это же ужас какой-то!" — выразил своё мнение продюсер.

Ранее на шоу "Битва поколений" Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). 
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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