Ярослав Могильников высказался о смерти коллеги по сериалу Слово пацана

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Актёр Ярослав Могильников прокомментировал печальную новость о смерти своей киношной бабушки из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: https://vk.com/yage_mudriy by ВК-аккаунт Ярослава Могильникова is licensed under public doman

Ярослав Ералаш Могильников прокомментировал смерть коллеги по сериалу "Слово пацана"

1 ноября на 78 году жизни умерла актриса Лилия Ильина, исполнившая роль бабушки Ералаша. Актёр вспомнил, что женщина помогала ему справляться с волнением во время съёмок. В эти минуты он верил, что действительно он её внук.

"Лидия была прекрасным человеком. У нас даже есть общее фото, где мы и правда похожи, будто бабуля и внук. Я думаю, что всего лишь по глазам и улыбке Лидии можно было понять, насколько она добрый человек", — рассказал юный актёр.

Он отметил, что благодаря задушевной беседе с Лилией Ильиной ему удалось хорошо отыграть известную сцену с утюгом.

Уточнения

Слово пацана — «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова.



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