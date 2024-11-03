Ярослав Могильников высказался о смерти коллеги по сериалу Слово пацана

Актёр Ярослав Могильников прокомментировал печальную новость о смерти своей киношной бабушки из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Ярослав Ералаш Могильников прокомментировал смерть коллеги по сериалу "Слово пацана"
1 ноября на 78 году жизни умерла актриса Лилия Ильина, исполнившая роль бабушки Ералаша. Актёр вспомнил, что женщина помогала ему справляться с волнением во время съёмок. В эти минуты он верил, что действительно он её внук.
"Лидия была прекрасным человеком. У нас даже есть общее фото, где мы и правда похожи, будто бабуля и внук. Я думаю, что всего лишь по глазам и улыбке Лидии можно было понять, насколько она добрый человек", — рассказал юный актёр.
Он отметил, что благодаря задушевной беседе с Лилией Ильиной ему удалось хорошо отыграть известную сцену с утюгом.
Слово пацана — «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова.
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