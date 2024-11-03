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Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с гадким утёнком

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец певца Сосо Павлиашвили, Рамин, рассказал, что был очень напуган, когда впервые увидел своего сына.

Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с гадким утёнком
Фото: instagram.com by личный аккаунт Сосо Павлиашвили в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В эфире передачи "Привет, Андрей!" он поделился, что встретился с наследником лишь через месяц после его рождения. Тогда малыш был худым, темным, без волос и с большим носом, и это вызвало у отца страх.

Однако спустя несколько месяцев Сосо Павлиашвили изменился. Из "гадкого утёнка" он превратился в красивого мужчину.

Сосо Павлиашвили родился в 1964 году в Тбилиси в семье архитектора Рамина Иосифовича и технолога по тканям Азы Александровны. Родители артиста живут вместе уже 62 года. Сам певец мечтает прожить с женой до 90 лет.

Сосо находится в отношениях с танцовщицей и бэк-вокалисткой Ириной Патлах, которая старше его на 17 лет. У пары двое общих детей.

Ранее в эфире Первого канала Ларису Гузееву назвали "злой тёткой".

Уточнения

Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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