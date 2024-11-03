Илона Броневицкая рассказала о проблемах Стаса Пьехи: он остаётся наркоманом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Илона Броневицкая объяснила, как воспринимает зависимость Стаса Пьехи от наркотиков.

Фото: https://vk.com/wolfieha by ВК-аккаунт Стаса Пьехи is licensed under public doman

Мать певца Стаса Пьехи Илона Броневицкая поведала, какую борьбу со своей зависимостью ведёт её сын.

Дочь Эдиты Пьехи подчеркнула, что полного излечения от наркомании никогда не происходит, поэтому пристально следит за тем, что происходит в жизни её наследника.

"Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии", — рассказала певица в программе "Смысл жизни".

Она сравнила наркомана с огурцом, который поместили в рассол. Свежим он после этого никогда не будет.

Броневицкая отметила, что бросившие употребление запрещённых веществ люди впадают в депрессию, так как не могут радоваться без запуска химических процессов.

Ранее Стас Пьеха трогательно поздравил сына с днём рождения.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт, стилист-парикмахер и телеведущий. Участник проекта «Фабрика звёзд». Внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.



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