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Ларису Гузееву в эфире Первого канала назвали злой тёткой

1:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Пархатская, гостья передачи "Давай поженимся!" на Первом канале, назвала ведущую шоу Ларису Гузееву "злой тёткой". Этот выпуск был опубликован на сайте телеканала.

Ларису Гузееву в эфире Первого канала назвали злой тёткой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ларисы Гузеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

33-летняя Анна Пархатская пришла на передачу, чтобы найти свою любовь и родить шестого ребёнка. Она рассказала о своей непростой судьбе, в которой бывший муж изменял ей и даже поднимал руку. Её возлюбленный из Таиланда, от которого она родила двойняшек, просил сделать аборт.

Анна Пархатская занимается созданием вещей и стихов на заказ, что и позволяет ей зарабатывать на жизнь. Однако Лариса Гузеева не скрывала своего недовольства, назвав произведения Пархатской "пещерными". Она посоветовала гостье заняться самообразованием, а не мечтать о ребёнке.

В ответ на это Анна Пархатская возмутилась: "Вы своей желчностью и негативной энергетикой делаете людям только больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой тёткой, как вы!"

В итоге мужчина, которого выбрала Анна Пархатская, отказался строить с ней отношения. Он объяснил своё решение тем, что её прошлое напоминает "дремучий лес". Анна Пархатская уверена, что вина за это лежит на Ларисе Гузеевой, которая "обесценила" её.

Ранее Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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